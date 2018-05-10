Украинцу в Крыму дали восемь лет тюрьмы за подготовку "диверсии"

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Как утверждают в российской спецслужбе, Лемешко собирался спилить линии электропередачи

Украинца приговорили к 8 годам колонии. Архивное фото
Украинца приговорили к 8 годам колонии. Архивное фото

Подконтрольный России "городской суд" Судака (Крым) приговорил к 8 годам колонии 25-летнего гражданина Украины Геннадия Лимешко, обвиненного российской спецслужбой в изготовлении самодельной взрывчатки для подрыва электроопоры на полуострове.

"Лимешко получил 8 лет колонии общего режима", – сказал представитель инстанции журналистам.

Напомним, Федеральная служба безопасности России в середине августа 2017 года заявила о задержании уроженца Харьковской области Лимешко. В Крыму, как утверждают в российской спецслужбе, Лемешко собирался спилить линии электропередачи, устроить поджог в лесу и спровоцировать обвал пород рядом с автодорогой.

СБУ назвала задержание якобы причастного к украинской спецслужбе человека "провокацией". Генштаб Вооруженных сил Украины заявил, что Лимешко проходил военную службу в одном из подразделений Сухопутных войск с ноября 2016 по май 2017 года и был уволен из-за систематических нарушений дисциплины по статье "Служебное несоответствие".

Лимешко обвинялся по части 2 статей 223.1, 222.1 и 222 УК РФ (незаконное изготовление взрывного устройства, незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору).
Россия, Крым, диверсанты, Лимешко

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Источник:

Интерфакс-Украина

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