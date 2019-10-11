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Украинцу дали полтора года "строгача" за попытку попасть в Крым

11 октября, 13:42

Оккупационные власти полуострова вынесли приговор задержанному на границе жителю Херсонской области

ФСБ

ФСБ / Фото: AFP

На следующий день после задержания в аннексированных Саках проукраинского активиста Олега Приходько и его жены, оккупационные власти Крыма приговорили к полутора годам лишения свободы украинца за попытку въехать на полуостров.

Как сообщили в ФСБ РФ, 11 октября подконтрольный России "Джанкойский районный суд" вынес 25-летнему жителю Херсонской области незаконный приговор – 1,5 года колонии строгого режима.

Мужчину признали виновным в "пересечении госграницы иностранным гражданином или лицом без гражданства, въезд которым в Россию заведомо не разрешен".

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Украинец был задержан незаконно действующими в Крыму российскими пограничниками в июле 2019 года. Якобы перед въездом мужчина оформил новый паспорт, потому что перед этим российские власти запретили ему въезжать в оккупированный Крым. Однако причины запрета в ФСБ не приводят.

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Напомним, в июне российские пограничники незаконно задержали в оккупированном Армянске двух украинцев, которых разыскивали по подозрению в якобы совершении уголовных преступлений на территории России.

Ранее "Сегодня" сообщали об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, в рамках которого Кремль вернул на родину 35 украинских граждан, среди которых были 24 моряка ВМС, захваченных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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Россия Крым ФСБ украинцы за границей

Источник: Сегодня

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