Украинец в Крыму помогал за вознаграждение оформлять российское гражданство

В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело

ФСБ РФ. Фото: sharij.net..

Украинец в Крыму помогал за вознаграждение оформлять российское гражданство //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/160/9c2/5c61609c27f4e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/160/9c2/5c61609c27f4e.jpg 2019-03-05T11:50:41+02:00 Крым В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело

Так называемые сотрудники УФСБ России по оккупированному Крыму задержали 27-летнего гражданина Украины, подозреваемого в покушении на мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по оккупированному Крыму.

"Мужчина, не являясь должностным лицом органа по вопросам миграции МВД России, предложил 49-летнему гражданину Украины в максимально сжатые сроки (не менее шести месяцев) оформить за денежное вознаграждение в $10 тыс. российское гражданство. При получении денег мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ. Ему предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Фигурант полностью признал вину и сотрудничает со следствием.

Напомним, 3 марта днем в оккупированному Симферополе архиепископ Климент был задержан и направлен в отделение полиции. Российские силовики обвинили владыку сперва в "похищении церковной утвари", которая по описанию совпадала с вещами в его сумке, а потом – в том, что он нецензурно выражался на рынке перед автовокзалом, с котором собирался отправиться в Ростон-на-Доне, чтобы причастить и исповедовать политзаключенного украинца Павла Гриба. Позже архиепископ был освобожден.

Как мы уже писали, сам Климент назвал свое задержание попыткой оккупантов уничтожить ПЦУ на аннексированном полуострове.

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