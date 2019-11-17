Возвращенные Россией украинские корабли прошли под Крымским мостом: фото и видео

Украинские военные корабли "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые вывели из акватории порта Керчи, в сопровождении береговой охраны оккупантов прошли под арками Крымского моста.

При этом, как отмечают жители города, в Керченском проливе, кроме буксируемых украинских кораблей и конвоя захватчиков, не было ни одного другого судна, сообщает "Керчь.ФМ".

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Также в сети появились фото с захваченными катерами Военно-морских сил Украины, которые буксировали оккупанты.

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Стоит добавить также, что, по данным российских СМИ, оккупанты решили оставить у себя личное оружие украинских моряков и корабельные документы захваченных судов в качестве "вещественных доказательств".

Напомним, 25 ноября 2018 года катера Пограничной службы ФСБ РФ при поддержке армейской авиации атаковали украинские суда в Черном море. В итоге были захвачены буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" вместе с их экипажами, всего 24 человека.

Ранее командир рейдового буксира "Яны Капу" Олег Мельничук рассказал, как экипаж вел себя во время похода.

Больше о нападении россиян и захвате украинских моряков смотрите в хронике событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.

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