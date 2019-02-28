Украинские корабли сейчас не ходят через Керченский пролив – Госпогранслужба

В текущем году россияне осмотрели 67 иностранных судов, которые следовали в порты Украины в Азовском море

Фото: Facebook

Украинские корабли сейчас не ходят через Керченский пролив – Госпогранслужба //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/407/fe5/5c5407fe5107b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/407/fe5/5c5407fe5107b.jpg 2019-02-28T11:56:00+02:00 Крым В текущем году россияне осмотрели 67 иностранных судов, которые следовали в порты Украины в Азовском море

Украинские корабли в настоящее время не пересекают Керченский пролив, а иностранные суда осуществляют проход свободно. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Суда под украинским флагом, как правило, практически не перемещаются по Керченскому проливу. Что касается иностранных судов, то сейчас под давлением международного сообщества Российская Федерация свободнее пропускает, с меньшими препятствиями, иностранные суда, которые следуют в украинские порты в Азовском море", - проинформировал Слободян на брифинге в четверг в Киеве.

По его данным, в текущем году 67 иностранных судов россияне осмотрели, то есть задержали в движении во время следования в морские порты Украины в Азовском море.

Напомним, Верховный комиссар ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини подтвердила слова заместителя главы Администрации президента Украины Константина Елисеева о том, что главы МИД Евросоюза согласовали так называемый "азовский пакет" санкций.

Напомним, 25 ноября 2018 года Россия обстреляла артиллерийские катера Военно-морских сил Украины "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны Капу" в районе Керченского пролива. Корабли и весь экипаж – 24 человека – были захвачены. Ранения получили шестеро украинцев. Позже всех моряков арестовали в крымских "судах" и перевезли в московские СИЗО. В январе им продлили арест до 24 апреля.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украинские корабли сейчас не ходят через Керченский пролив – Госпогранслужба". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.