Украинские корабли сейчас не ходят через Керченский пролив – Госпогранслужба
В текущем году россияне осмотрели 67 иностранных судов, которые следовали в порты Украины в Азовском море
Украинские корабли в настоящее время не пересекают Керченский пролив, а иностранные суда осуществляют проход свободно. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
"Суда под украинским флагом, как правило, практически не перемещаются по Керченскому проливу. Что касается иностранных судов, то сейчас под давлением международного сообщества Российская Федерация свободнее пропускает, с меньшими препятствиями, иностранные суда, которые следуют в украинские порты в Азовском море", - проинформировал Слободян на брифинге в четверг в Киеве.
По его данным, в текущем году 67 иностранных судов россияне осмотрели, то есть задержали в движении во время следования в морские порты Украины в Азовском море.
Напомним, Верховный комиссар ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини подтвердила слова заместителя главы Администрации президента Украины Константина Елисеева о том, что главы МИД Евросоюза согласовали так называемый "азовский пакет" санкций.
Напомним, 25 ноября 2018 года Россия обстреляла артиллерийские катера Военно-морских сил Украины "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны Капу" в районе Керченского пролива. Корабли и весь экипаж – 24 человека – были захвачены. Ранения получили шестеро украинцев. Позже всех моряков арестовали в крымских "судах" и перевезли в московские СИЗО. В январе им продлили арест до 24 апреля.
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