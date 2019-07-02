Украинским политзаключенным в России передадут плитки шоколада с их именами

Необычную акцию организовал благотворительный фонд

Сотрудники Фонда поддержки военнопленных и политических заключенных "Берабер Разом" изготовили около ста плиток шоколада с именами украинских политзаключенных. Их передадут в российские колонии, а также в крымские СИЗО и тюрьмы, где удерживаются украинцы.

Как сообщается на странице Фонда в Facebook, в акции поучаствовала одна из шоколадных мастерских, которая пожелала остаться не названной. Имена узников написали прямо на глазури, а шоколадки не имеют оберток, поскольку в СИЗО и тюрьмах все разворачивают и выбрасывают.

Передачи предназначены для захваченных в Керченском проливе украинских моряков, а также для крымских татар, многие из которых, как известно, обвиняются в терроризме, лиц, задержанных по другим делам.

"Теперь осталось их передать – в Москву, в Ростов, в Крым... У заключенных связь с миром изредка через адвокатов. Так они будут знать, что о них помнят", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, крымскотатарский активист и политзаключенный Эдем Бекиров, чье здоровье в заключении ухудшилось, перестал есть, опасаясь "скачка" уровня сахара в крови.

Также мы сообщали, что осужденный в Крыму украинский активист Владимир Балух объявил голодовку в Российской колонии.

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