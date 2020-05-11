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Украинский посол раскрыл подробности пари с "другом" Путина из-за Крыма

11 мая, 10:37

Татьяна Очеретяна

Андрей Мельник уверен, что победит в споре

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, который предложил экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру пари из-за его высказываний о том, что Крым Украине не отдадут, в случае своего проигрыша готов отдать бутылку крымского вина. Об этом пишет "Крым.Реалии".

"Если я проиграю это пари, то у меня есть где-то бутылка очень хорошего, массандровского вина 1975 года. Это как раз год моего рождения. Когда-то мне его подарили. Для меня эта бутылка представляет ценность прежде всего потому, что Крым был и остается Украиной, независимо от того, кто сегодня там орудует преступно. Поэтому я готов бы был эту бутылку господину Шредеру подарить. Но этого я никогда не сделаю по одной простой причине – это пари я никогда не проиграю", – сказал Мельник.

Напомним, ранее экс-канцлер сделал еще одно циничное заявление. Он призвал отменить санкции против России, объяснив это тем, что они все равно не изменят политику Москвы в отношении Украины.

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Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин призывал ЕС ввести санкции против Шредера. Он называл его главным лоббистом Путина. А депутат Европарламента Эльмар Брок был удивлен, что экс-канцлер Германии сейчас представляет интересы Москвы.

После своего ухода с поста канцлера Германии в 2005 году Шредер возглавил сначала наблюдательный совет, а вскоре и комитет акционеров компании Nord Stream AG, созданной для управления магистральным газопроводом "Северный поток". В 2016 году он возглавил также компанию Nord Stream 2 — оператора строительства третьей и четвертой ниток этого газопровода.

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Россия Крым посол Украины Андрей Мельник шредер

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