"Укрепили аннексию Крыма": США осудили строительство Россией Керченского моста
В Госдепе подчеркнули, что Крым является частью Украины, а строительство моста происходило без разрешения украинской стороны
Госдеп США осудил строительство и частичное открытие Россией Керченского моста между Россией и оккупированным Крымом.
Об этом сообщила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт.
В Госдепе подчеркнули, что Крым является частью Украины, а строительство моста происходило без разрешения украинской стороны.
"Строительство Россией Керченского моста свидетельствует о постоянной готовности РФ нарушать нормы международного права", – подчеркнула Нойерт.
Она отметила, что Керченский мост показывает не только попытку России укрепить незаконный захват и оккупацию Крыма. Он также затрудняет навигацию в Керченском проливе, единственном пути в территориальные воды Украины в Азовском море, ограничивая размер кораблей, что могут там проходить.
"Мы призываем Россию не ограничивать этот судоходный коридор", – подчеркнули в Госдепе.
Нойерт напомнила, что США ввели санкции против ряда лиц и компаний, причастных к этому проекту. "Эти и другие санкции, связанные с Крымом, останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине", – отметила она.
Также США в очередной раз подтвердили свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и напомнили о выражение этого обязательства международным сообществом в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262.
Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что Керченкий мост понадобится России, когда она будет уходить из Крыма, и выразил уверенность, что Москва понесет ответственность за незаконные действия.
А прокуратура Крыма заявила, что Керченский мост несет серьезную угрозу для Украины, поскольку россияне при строительстве грубо нарушили правила экологической безопасности.
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