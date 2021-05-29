Улицы превратились в реки. В Симферополе разгулялась непогода (фото, видео)

На Симферополь обрушился сильный дождь и град, город затопило, ветер ломал деревья

Симферополь затопил. Фото: facebook.com/sergonaumovich

Днем в субботу, 29 мая, в оккупированном Россией Симферополе бушевала непогода. Шел настолько сильный дождь, что видимость была практически нулевая. Некоторые улицы затопило, как и припаркованные на них автомобили. Ветер валил деревья, а крупный град барабанил по крышам и портил не спрятанные вовремя машины.

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Потоп в Симферополе. Фото: 3652.ru

Об этом сообщает 3652.ru.

На Симферополь обрушилась непогода. Источник: facebook.com/svetlanautenina

Непогода разыгралась после 14:00. Традиционно "море" образовалось на железнодорожном вокзале. Также очевидцы сообщали о потопе возле Центрального рынка, ЦУМа, ТРЦ "Меганом" и пр.

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Потоп в Симферополе. Фото: 3652.ru В тренде Повылетали даже окна. В одесской многоэтажке прогремел взрыв (фото, видео)

Сейчас в соцсетях много сообщений об утерянных или найденных номерных знаках машин. Эвакуаторы нарасхват.

О непогоде горожан предупреждали еще вчера. Штормовое предупреждение в оккупированном Крыму действует 29-30 мая. Синоптики обещают грозы, град, шквальный ветер и ливни.

Ранее сообщалось, что Симферополь остался без воды.