Ураган в Крыму валил деревья и срывал крыши с домов: фото

На оккупированном полуострове ветер игрался мусорными контейнерами и разрывал билборды

В оккупированном Крыму, где так же, как и в других южных регионах Украины бушевал ураган, ветер повалил немало деревьев, разрывал билборды, срывал крыши многоэтажек и "игрался" мусорными контейнерами.

Так, в нескольких районах полуострова работники местного автодора были вынуждены убирать с трасс деревья, которые мешали движению.

"На устранение упавших деревьев и веток вышло семь бригад. Дорожники проводят работы по уборке и вывозу поваленных деревьев, веток с проезжей части для обеспечения безопасного дорожного движения", – говорится в сообщении "Крымавтодора".

А в Керчи сильные порывы ветра срывали рекламные конструкции с фасадов зданий и разрывали билборды.

Реклама

Так, одна из многоэтажек "потеряла" листы жести, покрывавшие крышу – они слетели на припаркованные у дома автомобили, сообщает Керчь.ФМ.

В тренде На Донбассе боевики ударили из запрещенного оружия: где велся огонь

С другого здания ураганом снесло козырьки вентиляционных шахт – листы оцинкованного железа упали на тротуар, а мусорные контейнеры, установленные возле дома, оказались далеко от предназначенных для них мест – ветер "играл" ими, как мячами.

В обоих случаях падение металлических элементов с крыш зданий не стало причиной несчастного случая – обошлось без пострадавших.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Одессе ураган привел к тому, что море отступило от берега на несколько десятков метров, обнажив дно.

А в Кропивницком во время урагана дерево рухнуло прямо на женщину. Пострадавшая с серьезными травмами оказалась в больнице – у нее диагностировали перелом и ушибы. .

Кроме того, после непогоды в 12 областях страны без электричества остались 504 населенных пункта. На ликвидацию последствий вывели бригады облэнерго.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама