В 2018 году 21 крымчанина осудили за уклонение от службы в российской армии – доклад ООН
Мужчины в Крыму в случае уклонения от службы могут стать жертвами уголовного преследования
В оккупированном Россией Крыму продолжается призыв местных жителей на срочную службу в Вооруженные силы РФ, в 2018 году 21 человек был приговорен к тюремному заключению за уклонение от службы, сообщает мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине.
Согласно данным доклада миссии, представленной на пресс-конференции во вторник, 12 марта, в Киеве, Россия продолжает подавлять свободу выражения мысли и критику, а также выражения взгляда на оккупацию полуострова.
"Крымские татары продолжают больше других страдать от нарушений прав человека... продолжают наблюдаться приговоры в уголовных делах против крымских татар за их возможное членство в религиозных мусульманских организациях, которые являются запрещенными в РФ", - говорится в докладе.
Кроме того, продолжается также призыв крымчан на службу в Вооруженных силах РФ.
"Мужчины в случае уклонения от службы могут стать жертвами уголовного преследования и быть наказанными до двух лет тюремного заключения. В 2018 году, как минимум 21 человек был признан виновным в таком деле", - рассказали в ООН.
В ноябре 2018 года сообщалось, что с начала оккупации Крыма в армию РФ призвали около 12 тысяч украинцев, которые проживают на территории полуострова.
Ранее крымчанам дали советы, как избежать незаконного "призыва" в российскую армию. Самое главное ни в коем случае нельзя получать российский паспорт, тогда никто не сможет призвать – это самый надежный метод.
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