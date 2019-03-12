В 2018 году 21 крымчанина осудили за уклонение от службы в российской армии – доклад ООН

Мужчины в Крыму в случае уклонения от службы могут стать жертвами уголовного преследования

Фото: facebook.com/Минобороны России.

В 2018 году 21 крымчанина осудили за уклонение от службы в российской армии – доклад ООН //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/782/cae/5c8782cae3c11.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/782/cae/5c8782cae3c11.jpg 2019-03-12T12:00:00+02:00 Крым Мужчины в Крыму в случае уклонения от службы могут стать жертвами уголовного преследования

В оккупированном Россией Крыму продолжается призыв местных жителей на срочную службу в Вооруженные силы РФ, в 2018 году 21 человек был приговорен к тюремному заключению за уклонение от службы, сообщает мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине.

Согласно данным доклада миссии, представленной на пресс-конференции во вторник, 12 марта, в Киеве, Россия продолжает подавлять свободу выражения мысли и критику, а также выражения взгляда на оккупацию полуострова.

"Крымские татары продолжают больше других страдать от нарушений прав человека... продолжают наблюдаться приговоры в уголовных делах против крымских татар за их возможное членство в религиозных мусульманских организациях, которые являются запрещенными в РФ", - говорится в докладе.

Кроме того, продолжается также призыв крымчан на службу в Вооруженных силах РФ.

"Мужчины в случае уклонения от службы могут стать жертвами уголовного преследования и быть наказанными до двух лет тюремного заключения. В 2018 году, как минимум 21 человек был признан виновным в таком деле", - рассказали в ООН.

В ноябре 2018 года сообщалось, что с начала оккупации Крыма в армию РФ призвали около 12 тысяч украинцев, которые проживают на территории полуострова.

Ранее крымчанам дали советы, как избежать незаконного "призыва" в российскую армию. Самое главное ни в коем случае нельзя получать российский паспорт, тогда никто не сможет призвать – это самый надежный метод.

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