В Армении открестились от полетов в оккупированный Крым

/ Фото: Pixabay

В Армении ничего не знают о планах оккупационных "властей" Крыма касательно запуска "международного авиарейса" с их страной. Так, в Комитете гражданской авиации Армении заявили, что не получали никакого запроса на осуществление авиарейсов Ереван-Симферополь. Об этом сообщает PanARMENIAN.Net со ссылкой на пресс-службу армянского ведомства.

Ранее оккупанты анонсировали запуск первого "международного авиарейса" из Крыма. По словам так называемого "председателя комитета по туризму, курортам и спорту" оккупированного полуострова Алексея Черняка, Росавиация якобы согласовала запуск авиасообщения между аэропортами Симферополя (Крым) и Еревана (Армения) в 2020 году. Данную информацию опубликовали ряд российских СМИ.

По словам Черняка, "компания "Икар"... получила согласование Росавиации на семь вылетов в неделю Ереван – Симферополь… Сейчас идут рабочие процессы авиакомпании по заключению договоров с аэропортами, получению лотов". Впрочем, как оказалось, в Комитете гражданской авиации Армении об этом ничего не слышали.

Реклама

Как сообщал сайт "Сегодня", Украине выплатили первый штраф за нарушение воздушного пространства в Крыму. После оккупации Крыма наша страна запретила взлет-посадку из аэропорта "Симферополь" всем авиакомпаниям и закрыла воздушное пространство над всей территорией полуострова еще в марте 2014 года. Авикомпаниям-нарушителям данного запрета грозят жесткие санкции.

Также ранее вскоре после объявления о завершении незаконного строительства моста через Керченский пролив Россия пустила по нему первый пассажирский поезд в нарушение международно признанной государственной границы Украины. Это вызвало осуждение не только Украины, но и со стороны Европейского Союза, США и других представителей международного сообщества.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама