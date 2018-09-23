В Армянске отменили режим ЧС: стало известно, когда в город вернутся дети

Сегодня, 19:37

Оккупационные "власти" временно разместили детей в санаториях Крыма.

Скриншот
Скриншот

В воскресенье, 23 сентября, в оккупированном Армянске в Крыму отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный после выброса химических веществ на заводе "Титан". Об этом заявил так называемый мэр города Василий Телиженко, сообщает Крым.Реалии.

Так называемый мэр Армянска также отметил, что с понедельника, 24 сентября, дети начнут возвращаться из санаторно-курортных учреждений и начнется обучение в школах.

"Да, режим чрезвычайного положения отменен. В понедельник-вторник дети начнут возвращаться из санаторно-курортных учреждений Крыма и начнут обучение", – сказал он.

Напомним, из-за химвыбросов в крымском Армянске ввели режим чрезвычайной ситуации. Решение принято в связи с резким ухудшением экологической ситуации в городе.

Накануне так называемый оперативный штаб по ситуации с выбросами вредных веществ в Армянске рекомендовал российским властям города отменить режим чрезвычайной ситуации. По их словам, с 16 сентября в воздухе региона не зарегистрировано превышения максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ.
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