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В "Артеке" умерла школьница из Махачкалы

13 ноября, 14:40

Умершей девочке было 15 лет

Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

В аннексированном Крыму умерла 15-летняя девочка, которая приехала на отдых в Международный детский центр "Артек".

"Вечером (12 ноября) школьница легла спать и утром была обнаружена мертвой", – говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Отмечается, что девочка приехала в оккупированный Крым из Махачкалы. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, назначены экспертизы для установления причины смерти подростка.

Следователи пообещали, что допросят "круг лиц из числа воспитанников и сотрудников лагеря для детального восстановления обстоятельств дней, предшествующих смерти школьницы".

По факту смерти девочки было возбуждено уголовное дело, при этом не уточняется, по какой именно статье оно открыто.

Стоит отметить, что этот случай смерти ребенка в "Артеке" стал вторым на протяжении нынешней осенью. Ранее была зафиксирована смерть 12-летнего мальчика из Санкт-Петербурга. 11 октября ребенка госпитализировали с предварительным диагнозом "пневмония", а спустя несколько часов он умер.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в "Артеке" приняли двадцать детей российских и сирийских военных, погибших в ходе боевых действий в Сирии.

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Крым артек школьница девочка махачкала

Источник: Сегодня

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