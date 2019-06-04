В Азовском море ищут матроса, выпавшего за борт российского буксира

Хватились его не сразу

Фото: FxPro.

В Азовском море выпал за борт матрос российского буксира, на его поиски направлен вертолет МЧС РФ с десантной группой крымской аварийно-спасательной службы "Крым-Спас" в составе трех человек.

Об этом сообщает пресс-служба т.наз. "МЧС Крыма", передают Крым Реалии.

"С буксира, осуществлявшего движение в акватории Азовского моря, в воде оказался один из матросов. Ближе к вечеру была запрошена помощь крымских спасателей. В 18:03 вертолет МЧС России с тремя сотрудниками "Крым-Спас" по беспарашютному десантированию вылетели для оказания помощи в проведении поисково-спасательных работ в Азовском море", – цитирует пресс-служба слова главы ведомства Сергея Шахова.

Как сообщает российское информагентство ТАСС со ссылкой на "Крым-Спас", по предварительной информации, инцидент произошел в 3 июня утром на буксире "Стальной" (место приписки – Санкт-Петербург). Однако помощь спасателей представители судна запросили только ближе к вечеру.

В настоящий момент поиски матроса в Азовском море продолжаются, причины происшествия уточняются.

Как сообщалось, на курортах Донбасса очистили дно Азовского моря.

Также мы сообщали, что украинский и британский корабли провели учения в Черном море.





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