В базу сайта "Миротворец" попала певица Анна Семенович

Сегодня, 15:40

Артистка посещала Крым и выступала в оккупированном Донецке

Анна Семенович. Фото: Instagram
Анна Семенович. Фото: Instagram

Российская фигуристка, актриса, телеведущая и певица Анна Семенович попала в базу данных сайта "Миротворец". Об этом говорится в сообщении на сайте.

Отмечено, что артистку в "черный список" сайта внесли за "сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым" и "участие в попытках легализации аннексии АР Крым".

Кроме того, на прошлой неделе певица выступила в оккупированном Донецке на праздновании Дня работника торговли.

Напомним, на днях в базу "Миротворца" попал российский актер Константин Хабенский. Ему инкриминируют то, что в июле 2018 года в оккупированном Крыму принимал участие в фестивале "Алые паруса Артека".

В мае в базу "Миротворца" попали 19 судей Конституционного суда России. "Именно эти граждане в судейских мантиях, вступив в преступный сговор с кремлевской верхушкой, пытались легализовать аннексию Крыма", – говорилось в сообщении.

Ранее в базу данных сайта "Миротворец" попал президент Сирии Башар Асад. Его внесли в "Чистилище" за посещение его детьми лагеря "Артек" в оккупированном Крыму.
Крым, Донецк, Анна Семенович, база, миротворец

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