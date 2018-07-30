В базу сайта "Миротворец" попала певица Анна Семенович

Российская фигуристка, актриса, телеведущая и певица Анна Семенович попала в базу данных сайта "Миротворец". Об этом говорится в сообщении на сайте.

Отмечено, что артистку в "черный список" сайта внесли за "сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым" и "участие в попытках легализации аннексии АР Крым".

Кроме того, на прошлой неделе певица выступила в оккупированном Донецке на праздновании Дня работника торговли.

Напомним, на днях в базу "Миротворца" попал российский актер Константин Хабенский. Ему инкриминируют то, что в июле 2018 года в оккупированном Крыму принимал участие в фестивале "Алые паруса Артека".

В мае в базу "Миротворца" попали 19 судей Конституционного суда России. "Именно эти граждане в судейских мантиях, вступив в преступный сговор с кремлевской верхушкой, пытались легализовать аннексию Крыма", – говорилось в сообщении.

Ранее в базу данных сайта "Миротворец" попал президент Сирии Башар Асад. Его внесли в "Чистилище" за посещение его детьми лагеря "Артек" в оккупированном Крыму.