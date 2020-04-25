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В больнице Крыма обнаружили очаг коронавируса: новые данные о зараженных на полуострове

25 апреля, 11:55

Татьяна Очеретяна

Сообщили о 10 зараженных за 24 апреля

В оккупированном Крыму, где коронавирусом заражаются целыми семьями, с 24 апреля закрыли Симферопольскую клиническую больницу на обсервацию из-за выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили подконтрольные Кремлю т.н. "власти" Крыма, пишет Крым.Реалии.

Также известно, что в Крыму за сутки 24 апреля зафиксированы рекордные 10 случаев заболевания COVID-19, рассказал самозваный "глава" полуострова Сергей Аксенов.

"Семь из них выявлено активно. В их числе – двое медицинских работников, эти случаи выявлены в результате проведенных противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга по ранее подтвержденным случаям COVID-19. Еще трое заболевших выявлены при обращении за медицинской помощью в связи с появлением клинических симптомов ОРВИ и установленным диагнозом "внегоспитальная пневмония", – отметил Аксенов.

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Он добавил, что на данный момент в Крыму зарегистрировано 67 случаев заражения, "20 из них завозные из-за границы, 10 завезены из субъектов России, 37 случаев – местные".

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Напомним, пока оккупационные власти рапортуют лишь о десятках заболевших, украинские чиновники, которые отвечают за Крым и Донбасс, говорят, что Москва скрывает реальную картину с коронавирусом в Крыму и ОРДЛО. Сайт "Сегодня" выяснил, как живут люди на карантине в Крыму, есть ли там маски и антисептики, за что штрафуют, и как подскочили цены на продукты.

Сообщалось, что жесткий карантин и режим самоизоляции в Крыму действует почти месяц. Еще 31 марта жителям Севастополя запретили отходить дальше, чем на 100 метров от своего дома, а на въездах в город установили блокпосты.

Тем временем в Украину прибыл груз со спецсредствами:

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Крым Симферополь карантин заражение коронавирус

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