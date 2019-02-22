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В больнице оккупированной Евпатории врачи устроили стрельбу

Сегодня, 16:08

По предварительной информации, конфликт возник на бытовой почве

Фото: Pixabay
В больнице оккупированной Евпатории врачи устроили стрельбу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/766/f1d/5c6766f1d97b1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/766/f1d/5c6766f1d97b1.jpg Крым По предварительной информации, конфликт возник на бытовой почве

В больнице между двумя врачами возник конфликт на бытовой почве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД оккупированного Крыма. 

"Действительно, в органы внутренних дел поступила информация, что между двумя врачами в евпаторийской больнице имел место бытовой конфликт. Сейчас по данному факту проводят проверку, по завершении которой будет приниматься решение в рамках действующего законодательства. В том числе устанавливается степень тяжести полученных телесных повреждений", – сказали в пресс-службе.

Как передает информагенство ТАСС, ссылаясь на свои источники, один из врачей городской больницы открыл стрельбу из травматического оружия.  

"Один из врачей во время конфликта со своим коллегой открыл стрельбу из травматического оружия", – сообщил собеседник агентства.

Напомним, в ночь на 15 февраля в центре Одессы копы задержали двоих мужчин, устроивших стрельбу возле ночного клуба.

Кроме того, недавно генеральный прокурор Юрий Луценко выступил за легализацию оружия в Украине. По его словам, у людей слишком много оружия на руках – от 3 до 5 миллионов единиц – и его практически невозможно обнаружить и изъять. Поэтому, по его словам, нужно узаконить его и он назвал условия для разрешения на ношение "огнестрела".

Как известно в Украине уже давно муссируется тема разрешения вооружаться украинцам. Но будет ли разгул преступности в случае свободного владения оружием в Украине? Сайт "Сегодня" рассказывал обо всех "за" и "против" и разобрался, возможно ли свободное вооружение украинцев.

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Тег больница, врачи, стрельба

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Источник:

ТАСС

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