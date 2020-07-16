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В центре Севастополя появились надписи о "лжеце" Путине

16 июля, 16:32

Руслан Ровик Руслан Ровик

По распоряжению оккупационных властей надписи оперативно закрасили

В центре оккупированного Севастополя появились надписи о президенте России Владимире Путине, который собирался прибыть на полуостров, в которых хозяина Кремля называли вором, бандитом, лжецом и паразитом.

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Эти слова появились на новых рекламных плакатах по улице Большая Морская, сообщает "Крым.Реалии".

Надписи "Путин – вор", "Путин – бандит", "Путин – паразит" и "Путин – лжец" появились возле кинотеатра, рядом с оживленной трассой и были хорошо видны с дороги.

Горожане обратили внимание на эти слова, активно их обсуждали и делали селфи на их фоне. Позже надписи закрасили по распоряжению местных властей.

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Перед этим в разных районах Севастополя появлялись надписи против поправок к Конституции РФ – вдоль оживленной трассы проспекта Героев Сталинграда в бухте Омега активисты написали крупными буквами: "Нет поправкам" и изобразили символический крест.

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Эту надпись оперативно закрасили черной краской, но вскоре там появились другие надписи – "Против царя". Их также быстро закрасили. После этого на торговом ларьке на одной из остановок по проспекту Октябрьской революции написали: "Долой царя".

Как сообщали новости "Сегодня", последний раз президент России был в оккупированном Крыму 18-19 марта, где встречался с подконтрольными Москве "властями" полуострова. Немного ранее, в январе, Путин в Крыму наблюдал за масштабными учениями российского флота.

В свою очередь Киев не раз осуждал незаконные поездки российского лидера на украинский полуостров и направлял дипломатические ноты. В МИД Украины заявляли, что никакие поездки российских чиновников не изменят статус украинского Крыма. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил визиты Путина в Крым.

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