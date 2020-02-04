В детской больнице Крыма пациенты лежат в коридорах: видео

В Керчи персонал детской больницы кладет детей в холле и коридорах

В оккупированном Крыму детское отделение больницы в Керчи переполнено настолько, что персоналу приходится класть пациентов на койки в холле и коридорах.

При этом первый этаж корпуса детской больницы был отдан под инфекционное отделение, сообщает Керчь.ФМ.

В соответствии с санитарными требованиями, инфекционное отделение должно находиться в отдельно стоящем здании на изолированной территории. Инфекционный корпус изолируется от других корпусов полосой зеленых насаждений, а доступ посторонних людей на территорию ограничен.

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Между тем, в инфекционном отделении на первом этаже детской больницы в Керчи есть свой отдельный вход, а изначально здание строилось под поликлинику, и позже там разместили отделение для детей старшего возраста.

Для предупреждения распространения инфекции двери, которые выходят на общую лестничную клетку залепили скотчем, на дверях надпись: "Входа нет" – таким образом местные врачи пытаются предотвратить распространение инфекции.

Однако при отсутствии помещения, где инфицированному ребенку могут оказать медицинскую помощь, родители пациентов как детского отделения, так и инфекционного, готовы сделать все, чтобы вылечить ребенка.

Отдельно стоящее здание инфекционного отделения признано аварийным, так как оно буквально разваливается на части.

Как сообщали новости "Сегодня", постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич напомнил о вероломной тактике России в Крыму. По его словам, Международный уголовный суд еще не сталкивался с тем, что творили россияне во время захвата полуострова.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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