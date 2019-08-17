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В Думе предложили закрыть химзаводы в Крыму и построить военные предприятия

Сегодня, 13:34

По мнению российского депутата Михаила Шеремета, количество рабочих мест не изменится

фото: recycle

фото: recycle

Депутат российской Думы от аннексированного Крыма Михаил Шеремет предложил закрыть химзаводы на севере полуострова. Об этом сообщает Крым.Реалии.

"Химические предприятия на севере Крыма выпускают уникальный продукт, который важен и конкурентоспособен в мире. Я понимаю, что эти предприятия градообразующие, но все-таки считаю, что мы должны рассмотреть вопрос постепенного сворачивая химических производств на полуострове", – сказал Шеремет.

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По его мнению, в перспективе на севере Крыма можно разместить предприятия в военно-промышленной отрасли.

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"В производстве военно-промышленного комплекса задействовано огромное количество персонала, что по рабочим местам будет сопоставимо с нынешними химическими производствами", – сказал Шеремет.

Напомним, что, кроме захвата Автономной Республики Крым как территории, Россия взяла под контроль несколько важных военных судостроительных и судоремонтных заводов, находящихся на полуострове. Что это за предприятия, какую продукцию на них изготавливают сейчас и чем это может аукнуться Украине, выяснили новости "Сегодня".

Также мы писали, что убытки Украины от аннексии Крыма, по подсчетам Министерства юстиции, составили более 1 триллиона 80 миллиардов гривен. На территории полуострова остались сотни украинских предприятий, часть из которых – государственные. Россия, нарушая нормы международного права, "национализировала" украинские предприятия на полуострове. Мы выясняли, какие украинские предприятия остались в Крыму и возможно ли их вернуть.

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