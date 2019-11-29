В ФСБ России заявили о задержании украинской шпионки в Крыму

В оккупированном Севастополе ФСБ России задержали россиянку. Силовики утверждают, что на полуострове женщина якобы собирала секретные военные сведения по заданию украинской разведки. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на российские СМИ.

В отношении женщины уже открыли уголовное дело о госизмене. Россиянке теперь грозит до 20 лет лишения свободы.

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Напомним, не так давно сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали военнослужащего Вооруженных сил РФ, который якобы шпионил в пользу Украины. Задержание происходило 20 ноября в городе Аксай Ростовской области. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

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Напомним, этим летом сотрудники украинской контрразведки совместно с Главным следственным управлением Службы безопасности Украины задержали агента российской военной разведки, который работал на одном из предприятий "Укроборонпрома".

Также ранее сообщалось, что СБУ задержала в Харьковской области полицейского по подозрению в работе на российскую разведку.

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