В Кабмине предлагают усилить санкции против России

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) направило в Кабинет министров проект распоряжения о применении санкций к юридическим и физическим лицам, причастным к незаконному строительству Керченского моста. Об этом рассказали в пресс-службе министерства.

Отметим, ранее Европейский Союз ввел новые санкции против шести российских компаний, замешанных в строительстве моста в оккупированный Россией Крым.

"МинВОТ инициировало вопрос применения санкций к 19 юридическим лицам (частным компаниям и компаниям в федеральной собственности РФ, федеральным учреждениям РФ) и 22 физическим лицам, являющимся руководителями/учредителями юридических лиц, вовлеченных в процесс незаконного строительства Керченского моста, с учетом имеющейся информации, и подготовило соответствующий пакет документов", – говорится в сообщении МинВОТ.

В министерстве напоминают, что генеральным подрядчиком по проектированию и строительству транспортного перехода через Керченский пролив было определено ООО "Стройгазмонтаж" – к слову, эта компания включена в новый санкционный список ЕС.

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Также большинство из перечня физических и юридических лиц, представленных в проекте распоряжения, так или иначе вовлечены в осуществление Российской Федерацией крупных инфраструктурных проектов, направленных на незаконное включение инфраструктуры временно оккупированного Крымского полуострова в состав РФ. В том числе, речь идет об обеспечении транспортной доступности Крымского полуострова с территории России.

"Введение санкций ко всем причастным юридическим лицам (частным компаниям и компаниям в федеральной собственности РФ, федеральных учреждений РФ) и физическим лицам, участвовавшим в незаконном строительстве Керченского моста, сделает невозможным экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами Европейского Союза и Соединенными Штатами Америки", – прогнозируют в МинВОТ.

Аргументируя свою инициативу, в министерстве отмечают, что принятие соотвествующего проекта распоряжения Кабмина Украины соответствует позиции Украины в вопросе защиты права пользования исключительной морской экономической зоной, вводит санкции в отношении юридических и физических лиц, которые были определены подрядчиками и приняли участие в незаконном строительстве транспортного перехода через Керченский пролив.

"На сегодня проект распоряжения о применении санкций к причастным к строительству Керченского моста уже согласован с центральными органами исполнительной власти и специальными правоохранительными органами и направлен в Кабинет министров Украины. В дальнейшем соответствующее распоряжение будет вынесено на рассмотрение правительства на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины", – сообщили в МинВОТ.

Напомним, в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму. Последний – это набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи.

Эти меры приняты в рамках так называемой Стратегии ЕС по непризнанию воссоединения Крыма с Россией, действуют до 31 января 2019 года с возможностью продления. Согласно данным Совета ЕС, к настоящему моменту ограничения введены в отношении 155 физических лиц и 44 организаций.

18 июня Европейский Союз продлил санкции в отношении России на год. Это решение было принято на встрече министров по сельскому хозяйству и рыболовству 28 стран ЕС в Люксембурге. Ограничительные меры продлены без обсуждения, просто утвердив согласованное ранее постоянными представителями стран ЕС решение. "Крымский пакет" санкций Евросоюза против России продлевается на годовой срок, и теперь санкции действуют до 23 июня 2019 года.

15 мая, российский президент Владимир Путин открыл автодорожную часть Крымского моста. Строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, открытие планируется в 2019 году. Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край), а "необходимость" в его строительстве возникла после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

В Верховной Раде сообщили, что Международный суд к концу 2018 года возьмется за Керченский мост.