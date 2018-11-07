В Керчь не пустили 40 тонн контрабандного алкоголя
В настоящее время готовая продукция и три грузовых автотранспортных средства арестованы
kerch.fm
kerch.fm
kerch.fm
Представители Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по ЮФО установили факты перевозки алкогольной продукции без сопроводительных документов, подтверждающих легальность их производства и оборота. Данные нарушения выявили в ходе проверки транспортных средств.
Об этом сообщает пресс-служба Росалкогольрегулирования.
В результате контрольных мероприятий пресекли перевозку более 39 тысяч литров нелегальной алкогольной продукции (пиво, сидр, слабоалкогольные коктейли) различных наименований на территорию Республики Крым.
В настоящее время готовая продукция и три грузовых автотранспортных средства арестованы.
Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу проводится административное расследование.
Ранее в Беларуси задержали группу украинцев и россиян, которые нелегально завозили в Россию санкционную продукцию. Руководил нелегальным бизнесом 32-летний гражданин Украины, он задержан и заключен под стражу. Проводятся следственные действия. В ходе обысков изъяты первичные учетные документы, печати и штампы, а также носители информации, свидетельствующие об осуществлении незаконной деятельности.
Напомним, ранее в Харьковской области пограничники были вынуждены применить оружие, чтобы пресечь контрабанду в Россию крупной партии очищенных грецких орехов.
Также в Харьковской области сотрудники Государственной фискальной службы не позволили пассажирке поезда Кривой Рог – Москва вывезти в Россию пять золотых слитков.
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