В Керчь не пустили 40 тонн контрабандного алкоголя

Сегодня, 22:43

В настоящее время готовая продукция и три грузовых автотранспортных средства арестованы


kerch.fm

kerch.fm

kerch.fm

Представители Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по ЮФО установили факты перевозки алкогольной продукции без сопроводительных документов, подтверждающих легальность их производства и оборота. Данные нарушения выявили в ходе проверки транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Росалкогольрегулирования.

В результате контрольных мероприятий пресекли перевозку более 39 тысяч литров нелегальной алкогольной продукции (пиво, сидр, слабоалкогольные коктейли) различных наименований на территорию Республики Крым.

В настоящее время готовая продукция и три грузовых автотранспортных средства арестованы.

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Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу проводится административное расследование.

Ранее в Беларуси задержали группу украинцев и россиян, которые нелегально завозили в Россию санкционную продукцию. Руководил нелегальным бизнесом 32-летний гражданин Украины, он задержан и заключен под стражу. Проводятся следственные действия. В ходе обысков изъяты первичные учетные документы, печати и штампы, а также носители информации, свидетельствующие об осуществлении незаконной деятельности.

Напомним, ранее в Харьковской области пограничники были вынуждены применить оружие, чтобы пресечь контрабанду в Россию крупной партии очищенных грецких орехов.

Также в Харьковской области сотрудники Государственной фискальной службы не позволили пассажирке поезда Кривой Рог – Москва вывезти в Россию пять золотых слитков.
контрабанда, алкоголь, Керчь, продукция, Керченский мост

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Источник:

"Сегодня"

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