В Керченском проливе село на мель украинское судно

Баржа направлялась из Мариуполя в Италию

В Керченском проливе село на мель украинское судно 2019-03-15T12:17:00+02:00 Крым Баржа направлялась из Мариуполя в Италию

Как выяснилось, украинское судно под прапором Либерии направлялось из Мариуполя в Италию. Корабль до сих пор остается в районе Керчь-Еникальского канала, но инцидент не повлиял на движение других судов в акватории.

Ранее мы писали, что в Черном море село на мель судно, незаконно заходившее в Крым. Грузовое судно под флагом Монголии двигалось из порта Турции в порт "Кавказ" (РФ).

Кроме того, не так давно в Азовском море недалеко от Керчи затонула баржа, перевозившая зерно из российского Ростова-на-Дону на оккупированный полуостров. На данный момент устанавливаются причины происшествия и владелец груза. Разлива топлива, жертв и пострадавших нет.

Напомним, что потерпевший крушение у берегов Крыма сухогруз Anda полностью ушел под воду. Сухогруз, который перевозил 24 тысячи тонн пшеницы, следовал из Керчи в Триполи. Крушение случилось на 22-й мили южнее мыса Сарыч у берегов Севастополя.

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