В Керченском проливе столкнулись два грузовых судна

Сегодня, 22:50

У одного из иностранных кораблей повредился винт двигателя, а второй – потерял якорь с цепью

 

фото Fleetmon
фото Fleetmon

В Керченском проливе столкнулись два грузовых иностранных судна, направлявшихся в Азовское море из порта Констанца в Румынии.

Об этом сообщает портал FleetMon.

"Грузовой корабль "Lady Maria" во время маневрирования в Керченском проливе столкнулся с грузовым судном "Azov Concord". Оба корабля направлялись из порта Констанца в Румынии в азовские морские порты России и Украины, оба ждали разрешения на транзит через пролив", – говорится в сообщении.

Как передает портал, у грузового корабля "Lady Maria" в результате инцидента повредился винт двигателя, а Azov Concord потерял якорь с цепью.

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Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли. Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.

Также в ответ на такие действия России власти Украины пошли на радикальные меры. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.
азовское море, Керченский пролив, столкновение, судна

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