В Керченском проливе столкнулись два российских судна

У берегов оккупированного Крыма сухогруз не разминулся со средним черноморским сейнером

Сухогруз "Андор" получил небольшие повреждения в результате столкновения со средним черноморским сейнером "Хорс" в Керченском проливе в ночь на 5 марта, оба судна шли под флагом России, в пресс-службе Росморречфлота.

"Сухогруз при следовании в точку постановки на якорь в районе якорной стоянки в Керченском проливе столкнулся со средним черноморским сейнером. "Андор" шел с небольшой скоростью, всего 6 узлов. После столкновения сухогруз стал на якорь, сейнер проследовал в Керчь, ошвартовался к причалу. У сухогруза "Андор" имеется повреждение привального груза и фальшборта в правом борту около трех метров", – сказали в пресс-службе.

Причина столкновения выясняется.

"Водотечности судов не обнаружено, мореходность не потеряна", – добавил собеседник агентства.

Сухогруз "Андор" шел с грузом 3,3 тыс. тонн пшеницы. Судовладелец судна – компания "Травес", порт регистрации – Таганрог. "Хорс" зарегистрирован в Керчи.

Ранее сообщалось, что у берегов Феодосии в Черном море потерпел аварию сухогруз "Berg" под флагом Молдовы, на котором находятся украинцы.

Напомним, что потерпевший крушение у берегов Крыма сухогруз Anda полностью ушел под воду. Сухогруз, который перевозил 24 тысячи тонн пшеницы, следовал из Керчи в Триполи. Крушение случилось на 22-й мили южнее мыса Сарыч у берегов Севастополя.

Предположительно, причиной бедствия стал шторм – экипаж не справился с управлением в сложных погодных условиях.