Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Крыма

В Керченском проливе судно село на мель: в МинВОТ назвали причину

Сегодня, 15:09

После захвата Крыма Россией оккупационные власти осуществляют полный контроль над Керченским проливом

Фото: mtot.gov.ua
Фото: mtot.gov.ua.
В Керченском проливе судно село на мель: в МинВОТ назвали причину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/cf3/bbe/5c8cf3bbeccd5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/cf3/bbe/5c8cf3bbeccd5.jpg Крым После захвата Крыма Россией оккупационные власти осуществляют полный контроль над Керченским проливом

В Министерстве по вопросам оккупированных территорий назвали причину, из-за которой украинское судно, шедшее из Мариуполя в итальянский порт, село на мель в Керченском проливе.

"По имеющейся информации, 13 марта морское судно Maryland село на мель в районе поворота с Чушкинского на Еникальское колено Керчь-Еникальского канала во время прохождения через Керченский пролив. По данным международных систем мониторинга кораблей, морское судно под флагом Либерии двигалось из Мариупольского морского торгового порта в направлении итальянского порта Маргера. Высота судна Maryland составляет 13,9 метров, а его максимальная осадка 7,7 метров", – говорится в сообщении.

В Министерстве отмечают, что после оккупации Крыма Российской Федерацией оккупационные администрации осуществляют полный контроль над Керченским проливом и Керчь-Еникальский канал.

"Оккупанты установили ограничения по осадке судов на отметке 8 метров. При этом, по имеющейся информации, в районе поворота с Чушкинского на Еникальское колено Керчь-Еникальского канала, глубина конструкции на этом участке – 8,3 метра. Таким образом, технические характеристики судна позволяли беспрепятственно осуществить выход из Азовского в Черное море. Однако незаконно построенный Российской Федерацией Керченский мост в очередной раз стал препятствием для свободного прохода судов из Азовского в Черное море", – говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за незаконного строительства моста и его неправильной конструкции, наблюдается заиливание дна и отложение песка в районе Керченского пролива. Причиной этого могут быть большое количество опор Керченского моста, которые занимают значительную площадь дна в Керченском проливе, а также препятствуют естественному перетоку воды из Азовского в Черное море.

"После оккупации Крымского полуострова ответственность за работу Керчь-Еникальского канала, его очистку и эксплуатационные дноуглубительные работы несет Российская Федерация", - подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Керченском проливе на мель село украинское судно, которое перевозило металл. Баржу уже двое суток пытаются вытащить буксиры, но все бесполезно.

Ранее мы писали, что в Черном море село на мель судно, незаконно заходившее в Крым. Грузовое судно под флагом Монголии двигалось из порта Турции в порт "Кавказ" (РФ). 

Кроме того, не так давно в Азовском море недалеко от Керчи затонула баржа, перевозившая зерно из российского Ростова-на-Дону на оккупированный полуостров. На данный момент устанавливаются причины происшествия и владелец груза. Разлива топлива, жертв и пострадавших нет. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег мель, Керченский пролив, судно, баржа, МинВОТ

Вы сейчас просматриваете новость " В Керченском проливе судно село на мель: в МинВОТ назвали причину". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Дунае село на мель судно с грузом минеральных удобрений

13 марта, 15:37

В течение суток судно было снято с мели и направилось по своему маршруту

Судьба буксира "Параллель" с контрабандой: судно до сих под арестом, но с одесского пляжа его уберут

27 февраля, 06:19

Судно проходит как вещдок в деле о контрабанде, а его владелица — как свидетель

В Британии арестовали российский сухогруз: названа причина

17 января, 14:10

Из-за долгов Мурманского морского пароходства предприятие может лишиться еще одного сухогруза

В Черном море село на мель судно, незаконно заходившее в Крым

26 декабря 2018, 03:09

Грузовое судно под флагом Монголии двигалось из порта Турции в порт "Кавказ" (РФ)

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Документалка про менструацию получила Оскар

Малыш уснул, но рядом была собака

Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО

Велосипедистка дня: итальянская телеведущая Дилетта Леотта

Евгения Власова: судьба, которая сделала ее сильнее и мудрее

Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете

Кабмин разрешил сотрудникам ходить на работу выпившими

Портников дал неожиданный прогноз по Крыму

Ефим Шифрин возмущен новостью о замужестве Натальи Фатеевой
Загрузка...

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:39

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

Не надеясь на государство: шесть способов накопить на пенсию в Украине

Вчера, 07:51

Как правильно насобирать на старость, чтобы не получать минималку

Почему стали строить меньше квартир и действительно ли они дорожают

Вчера, 07:39

В Луганской и Донецкой областях строятся только частники, а в Киеве квартиры самые тесные

Какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов: эксперимент "Сегодня"

Вчера, 07:19

В фасованной воде бактерий в пять раз больше нормы, а в автоматах продают "дистиллят"

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом

Дома у звезды: Регина Тодоренко впервые показала свою квартиру

У Юлии Началовой начался отек мозга