В Керченском проливе судно село на мель: в МинВОТ назвали причину

После захвата Крыма Россией оккупационные власти осуществляют полный контроль над Керченским проливом

Фото: mtot.gov.ua.

В Керченском проливе судно село на мель: в МинВОТ назвали причину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/cf3/bbe/5c8cf3bbeccd5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/cf3/bbe/5c8cf3bbeccd5.jpg 2019-03-16T15:09:00+02:00 Крым После захвата Крыма Россией оккупационные власти осуществляют полный контроль над Керченским проливом

В Министерстве по вопросам оккупированных территорий назвали причину, из-за которой украинское судно, шедшее из Мариуполя в итальянский порт, село на мель в Керченском проливе.

"По имеющейся информации, 13 марта морское судно Maryland село на мель в районе поворота с Чушкинского на Еникальское колено Керчь-Еникальского канала во время прохождения через Керченский пролив. По данным международных систем мониторинга кораблей, морское судно под флагом Либерии двигалось из Мариупольского морского торгового порта в направлении итальянского порта Маргера. Высота судна Maryland составляет 13,9 метров, а его максимальная осадка 7,7 метров", – говорится в сообщении.

В Министерстве отмечают, что после оккупации Крыма Российской Федерацией оккупационные администрации осуществляют полный контроль над Керченским проливом и Керчь-Еникальский канал.

"Оккупанты установили ограничения по осадке судов на отметке 8 метров. При этом, по имеющейся информации, в районе поворота с Чушкинского на Еникальское колено Керчь-Еникальского канала, глубина конструкции на этом участке – 8,3 метра. Таким образом, технические характеристики судна позволяли беспрепятственно осуществить выход из Азовского в Черное море. Однако незаконно построенный Российской Федерацией Керченский мост в очередной раз стал препятствием для свободного прохода судов из Азовского в Черное море", – говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за незаконного строительства моста и его неправильной конструкции, наблюдается заиливание дна и отложение песка в районе Керченского пролива. Причиной этого могут быть большое количество опор Керченского моста, которые занимают значительную площадь дна в Керченском проливе, а также препятствуют естественному перетоку воды из Азовского в Черное море.

"После оккупации Крымского полуострова ответственность за работу Керчь-Еникальского канала, его очистку и эксплуатационные дноуглубительные работы несет Российская Федерация", - подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Керченском проливе на мель село украинское судно, которое перевозило металл. Баржу уже двое суток пытаются вытащить буксиры, но все бесполезно.

Ранее мы писали, что в Черном море село на мель судно, незаконно заходившее в Крым. Грузовое судно под флагом Монголии двигалось из порта Турции в порт "Кавказ" (РФ).

Кроме того, не так давно в Азовском море недалеко от Керчи затонула баржа, перевозившая зерно из российского Ростова-на-Дону на оккупированный полуостров. На данный момент устанавливаются причины происшествия и владелец груза. Разлива топлива, жертв и пострадавших нет.

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