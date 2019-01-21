В Керченском проливе загорелся танкер: погиб человек
Пожару предшествовал взрыв на одном из кораблей, после чего пламя перебросилось на другое пришвартованное судно
В нейтральных водах районе Керченского пролива загорелись два парохода, находящиеся по флагом Танзании. На борту судов в совокупности находятся более трех десятков человек экипажа.
В Росморречфлоте утверждают, что пожару предшествовал взрыв на одном из кораблей, после чего пламя перебросилось на другое пришвартованное судно.
Отмечается, что на борту танкера "Кандий" находились 17 человек (9 – граждане Турции, 8 –Индии), а на борту "Маэстро" – 14 (по семь граждан Турции и Индии).
Из-за пожара члены экипажа оказались в воде, идет спасательная операция, в которой задействованы 10 российских кораблей. На данный момент известно о том, что из воды достали четырех человек, один из которых оказался погибшим.
Инцидент произошел на якорной стоянке южнее мыса Опук.
Напомним, в конце декабря в Черном море село на мель грузовое судно под флагом Монголии, которое двигалось из порта Турции в порт "Кавказ".
Также сообщалось о кораблекрушении грузового судна класса Volgo-Balt 214, которое произошло во время шторма у турецкого побережья. В результате случившегося погибли четверо граждан Украины.
Мы также писали, что 30 ноября в Керченском проливе столкнулись два грузовых судна, направлявшихся в Азовское море из порта Констанца в Румынии. У одного из них в результате инцидента повредился винт двигателя, а другой потерял якорь с цепью.
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