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В Керчи оккупанты закрыли единственный действующий причал для яхт

Сегодня, 01:59

Теперь люди любуются морем через забор и пишут гневные письма

Фото: Kerch.FM

Фото: Kerch.FM

В Керчи оккупанты закрыли единственный действующий причал для яхт https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C,%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BB,%20%D1%8F%D1%85%D1%82%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C,%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BB,%20%D1%8F%D1%85%D1%82%D1%8B Крым Теперь люди любуются морем через забор и пишут гневные письма

В оккупированной Керчи закрыли единственный дейсвующий причал для яхт.

Об этом сообщает группа Информационное сопротивление.

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"В Керчи ограждения, которые оккупанты установили на причале на набережной, заварили между собой железными прутьями. Теперь люди любуются морем через забор и пишут гневные письма. Об этом в соцсети Twitter пишет пользователь с ником Крымский бандеровец", – говорится в сообщении.

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Уточняется также, что особенно пострадали владельцы прогулочных яхт, которых лишили бизнеса. "Они пишут жалобы, в которых говорят, что оккупантские власти уничтожают в Керчи туризм", – добавили в сообщении.

Напомним, в Крыму местные жители все чаще фиксируют появление мусорных свалок, спящих на лавочках пьяных "туристов" , загрязнение любимых мест отдыха и сброс канализации в моря прямо в прибрежной полосе. В своем Twitter пользователь RoksolanaToday&Крым показала "достижения" оккупантов в Севастополе, под Балаклавой, Евпатории, которая была популярным детском курортом, а также в других местах полуострова.

Кроме этого, ранее в Крыму произошло массовое отравление – десять человек были доставлены в инфекционное отделение Ялтинской городской больницы с диагнозом "пищевая интоксикация". Были госпитализированы десять рабочих из Узбекистана, которые отмечали день рождения одного из них и отравились некачественными продуктами.

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Крым яхты Керчь причал оккупанты аннексия Крыма

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