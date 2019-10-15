В Киеве вынесли жесткий приговор "судье"-предательнице из Крыма

Женщину признали виновной в госизмене за признание имущества Минобороны Украины российской собственностью

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Ранее стало известно, сколько Украина лишилась, потеряв судостроительные предприятия Крыма после аннексии, а теперь Киевский райсуд признал виновной в государственной измене крымскую "судью", которая оккупации полуострова признала имущество Минобороны Украины собственностью РФ.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины 15 октября, отметив, что в марте-декабре 2014 года подсудимая "обеспечила становление и укрепление оккупационных властей Российской Федерации на территории АР Крым путем непосредственного участия в образовании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов".

Помимо того, женщину признали виновной в том, что она выполняла функции представителя оккупационных властей государства-агрессора.

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"С целью недопущения контроля украинских властей на территории АР Крым своими умышленными действиями она оказывала помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины во вред суверенитету и территориальной целостности Украины", – информирует ГПУ.

19 декабря 2014 года указом президента РФ злоумышленницу назначили судьей так называемого "21-го арбитражного апелляционного суда Республики Крым", в составе которого она выносила судебные решения о признании имущества Минобороны Украины, находившегося на территории АР Крым, собственностью органов военного управления РФ.

Таким образом, коллегия судей Святошинского районного суда столицы признала судью виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины и приговорила ее к 12 годам лишения свободы.

Напомним, в прошлом году крымский "суд" признал командира керченской роты "Беркута" Олега Шевченко виновным в взяточничестве и приговорил к 7 годам и 10 месяцам лишения свободы.

Ранее "Сегодня" сообщали, что президент Владимир Зеленский намерен использовать "нормандский формат" для оживления темы деоккупации Крыма.

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