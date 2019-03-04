В Крым отправился российский фрегат "Адмирал Макаров"
Корабль, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", выполнял задачи в Средиземном море
Российский фрегат "Адмирал Макаров" возвращается из Средиземного моря в место постоянной дислокации на базу Черноморского флота в оккупированном Крыму. Об этом сообщили в ЧФ РФ.
Отмечается, что сейчас корабль проходит через проливы Дарданеллы и Босфор и держит курс на Крым.
"Фрегат Черноморского флота „Адмирал Макаров" завершил плановое выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море и взял курс к месту постоянного базирования — город-герой Севастополь. Экипаж фрегата выполнял задачи в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море с ноября 2018 года. В настоящее время корабль осуществляет проход проливов Дарданеллы и Босфор, направляясь в Черное море", – говорится в сообщении.
"Адмирал Макаров" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).
Ранее мы писали, как Россия милитаризирует Крым. По состоянию на конец 2018 года численность "зеленых человечков" возросла до почти 32 тысяч, количество самолетов – до 122-х, военных кораблей – до 71-го.
Недавно глава Представительства НАТО в Украине, директор Офиса связи Альянса в Украине Александер Винников заявлял, что войска России в Крыму несут угрозу Украине и всему региону. В Альянсе также припомнили дерзкое нападение на украинские корабли и захват моряков.
Смотри в сюжете "Сегодня", как Украина защищается от возможного вторжения врага с моря.
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