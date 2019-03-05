В Крым привезли из Сирии побитую военную технику: опубликованы фото

Трофеи с Ближнего Востока оккупанты привезли в Севастополь и устроили выставку прямо на вокзале

В Крым привезли из Сирии побитую военную технику: опубликованы фото 2019-03-05T05:24:00+02:00 Крым Трофеи с Ближнего Востока оккупанты привезли в Севастополь и устроили выставку прямо на вокзале

















В оккупированный Крым оккупанты привезли захваченные военные трофеи на войне в Сирии. Российские военные похвастались перед крымчанами побитой техникой. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Россияне в рамках выставки "Сирийский перелом" завезли трофейную технику в Севастополь, а демонстрация захваченных танков, броневиков и прочей техники проходила на центральном перроне городского железнодорожного вокзала.

"Жители Севастополя смогли увидеть более 500 образцов техники и вооружения, включая бронемашины, артиллерию, инженерную технику, холодное и огнестрельное оружие, инженерные боеприпасы, самодельные взрывные устройства, средства связи, рационы питания и экипировку боевиков", – сообщили оккупанты.

Отмечается, что после Крыма трофеи повезут в Новороссийск.

Напомним, недавно мы показывали фото и видео трофейной техники, которую российские военные показали в Краснодаре. Жители города рассматривали технику, но не задумались, сколько российские военные убили мирного населения.

Также мы показывали видео, как в России вернувшийся из Сирии наемник устроил стрельбу из пулемета из окна квартиры. Российский контрактник орал во все горло, что он воевал на Ближнем Востоке.

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