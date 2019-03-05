В Крым привезли из Сирии побитую военную технику: опубликованы фото
Трофеи с Ближнего Востока оккупанты привезли в Севастополь и устроили выставку прямо на вокзале
В оккупированный Крым оккупанты привезли захваченные военные трофеи на войне в Сирии. Российские военные похвастались перед крымчанами побитой техникой. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Россияне в рамках выставки "Сирийский перелом" завезли трофейную технику в Севастополь, а демонстрация захваченных танков, броневиков и прочей техники проходила на центральном перроне городского железнодорожного вокзала.
"Жители Севастополя смогли увидеть более 500 образцов техники и вооружения, включая бронемашины, артиллерию, инженерную технику, холодное и огнестрельное оружие, инженерные боеприпасы, самодельные взрывные устройства, средства связи, рационы питания и экипировку боевиков", – сообщили оккупанты.
Отмечается, что после Крыма трофеи повезут в Новороссийск.
Напомним, недавно мы показывали фото и видео трофейной техники, которую российские военные показали в Краснодаре. Жители города рассматривали технику, но не задумались, сколько российские военные убили мирного населения.
Также мы показывали видео, как в России вернувшийся из Сирии наемник устроил стрельбу из пулемета из окна квартиры. Российский контрактник орал во все горло, что он воевал на Ближнем Востоке.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Крым привезли из Сирии побитую военную технику: опубликованы фото". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Крым отправился российский фрегат "Адмирал Макаров"
Корабль, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", выполнял задачи в Средиземном море
Архиепископа Климента отпустили без составления протокола
Москалькова сообщила Денисовой об отсутствии нарушений в действиях архиепископа Климента