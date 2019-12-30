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В Крыму автобус столкнулся с грузовиком: есть погибший и пострадавшие

30 декабря, 11:48

Водитель грузовика выехал на встречную полосу

/ Фото: Кафа

В Крыму на трассе "Таврида" произошло ДТП с участием грузовика и автобуса. В результате погиб человек, также есть пострадавшие. Об этом сообщает Крым.Реалии.

"Водитель грузового автомобиля Mercedes, двигавшийся со стороны Симферополя в направлении Керчи, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом МАН", – сказано в сообщении.

В результате ДТП погиб водитель грузовика, еще три человека получили травмы различной степени тяжести, в том числе один пассажир грузовика и два пассажира автобуса.

Пока устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Видео: Обзор

Напомним, 26 декабря в международном аэропорту "Борисполь" 38-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito сбил рядом с терминалом F пятилетнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Кроме того, несколько месяцев назад в Киеве произошло ДТП на пешеходном переходе на проспекте Науки. Там кроссовер Nissan на "зебре" сбил 11-летнюю девочку . По словам очевидцев, одна из машин остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить ребенка, а Nissan мчался по дороге и не успел затормозить. Школьницу от удара отбросило на несколько метров. Ее госпитализировали в больницу без сознания, состояние тяжелое. Водитель не сбегал с места аварии.

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