В Крыму более 40% предприятий работают в убыток

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В первом полугодии в оккупированном Крыму почти 42% предприятий работали убыточно. Больше всего потерь понесли компании, работающие в сфере информации и связи, культуры, спорта и развлечений. Такие данные публикует подконтрольное России управление Федеральной службы государственной статистики по Крыму и Севастополю.

"Убыточно работали 41,9% предприятий. Значительная доля убыточных организаций наблюдается в области информации и связи (71,4%), культуры, спорта, организации досуга и развлечений (66,7%), образования (64,7%), а также в области гостиниц и предприятий общественного питания (62,5%)", – говорится в сообщении.

Сравнивая с прошлым годом, сумма убытков предприятий увеличилась на 5,5% и составила почти 4,7 млрд рублей. Вместе с тем, 58% организаций, которые признали прибыльными, за первые шесть месяцев 2019 года заработали почти 10,9 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом прибыль компаний снизилась на 4%.

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В ведомстве отметили, что наиболее успешно в этом году работали предприятия оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и промышленности.

Напомним, в один из крупнейших банков оккупированного Крыма — Генбанк — решением Центробанка России введена временная администрация. При этом Банк России пообещал, что кредитная организация "продолжит работу в обычном режиме".

В связи с этим оккупированный Крым столкнулся с проблемой нехватки наличных. После российской аннексии на полуострове прекратилось обслуживание карт Visa и MasterCard. В связи с этим оккупанты хотят запустить систему снятия наличных с банковских карт на кассах магазинов.

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