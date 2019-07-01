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В Крыму больше половины продуктов для школ и больниц опасны для здоровья

1 июля, 10:38

В мясных продуктах нашли бактерии листерии и сальмонеллы

Фото: AFP

Во временно окупированном Крыму в пищевых продуктах для больниц и школ нашли вредные вещества и бакретии, которые вызывают кишечные заболевания. Об этом сообщило издание Крым.Реалии

По информации ведомства, тольки 39 из 123 проб пищевых продуктов были безопасными.
"Наибольшее количество проб показало наличие растительных жиров – стеринов, которыми фальсифицируют молочные продукты. Бактерии листерии и сальмонеллы обнаружены в мясных продуктах и мясе птицы. Положительных пробы дали как продукты крымских производителей, так из других субъектов – Ставропольский и Краснодарский край, Московская Брянская и Курская области", – говорится в сообщении.
Также в источнике утверждают, что по факту выявленных нарушений оже обратились в прокуратуру. 

Напомним, мы сообщали, что строительство Керченского моста в Крыму неожиданном образом сказалось на дефиците мальков осетра, необходимых для зарыбления реки Дон. По всей видимости, подрядчики скупили всю рыбу, чтобы также выполнить требования закона о компенсации ущерба.

Кстати, большинство опрошенных россиян поддерживают аннексию Крыма, но признают, что действия Москвы ухудшили экономику страны, уровень жизни и отношения с США. 58% уверены, что действия Москвы ухудшили экономику России, 64% – уровень жизни, а 78% – отношения с США.

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Тег продукты, Крым, бактерии, пища

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