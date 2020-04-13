В Крыму четверо детей получили ожоги, когда подожгли канистру

В оккупированном Крыму четверо детей получили серьезные ожоги, когда играли с канистрой и решили ее поджечь.
Об этом заявил так называемый "министр" здравоохранения полуострова Игорь Чемоданов.
По словам чиновника, одному из детей пришлось делать срочную операцию, еще у двоих диагностировали ожоги дыхательных путей. Их состояние называют стабильным.
Как стало известно, троих пострадавших пришлось госпитализировать с помощью санитарной авиации. У одного из пострадавших – ожоги 34% поверхности тела.
"Пока угрозы жизни нет", – отметил Чемоданов.
Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что в Мариуполе десятки стражей порядка обратились к врачам с одинаковыми жалобами: участники соревнований силовиков жаловались на резкую боль в глазах и легкие ожоги лица. Позже выяснилось, что во время соревнования в спортивном зале были включены кварцевые лампы.
Кроме того, мы сообщали о том, что 25 первоклассников московской школы практически одновременно обратились к врачам с жалобами на ожоги глаз и кожи.
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