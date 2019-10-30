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В Крыму детей приняли в комсомольцы: фото

30 октября, 10:32

Деятельность коммунистический партии в Украине запрещена

/ Фото: Крым.Реалии

В оккупированном Крыму во время празднования "дня рождения комсомола" детей приняли в комсомольцы. Об этом сообщает Крым.Реалии.

По информации ведомства, посвящение состоялось под стенами городского "парламента" возле памятного знака.

Во время мероприятия у стены с памятным знаком стояли дети в костюмах пионеров и с флагами. Кроме этого, нескольких детей также приняли в Комсомол, и, по советской традиции, вручили им билеты.

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Напомним, в Кривом Роге представители местной организации "Правый сектор" облили краской депутатов, которые собрались в конспиративной квартире, чтобы провести собрание запрещенной в Украине коммунистической партии.

Кроме того, мы писали, что на неподконтрольной Украине территории Донбасса начали возрождать комсомол. Так, в Донецке состоялся учредительный съезд Ленинского коммунистического союза молодежи так называемой "ДНР".

Справка. Комсомол (Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи) был создан 29 октября 1918 года. В задачи организации входило воспитание молодежи в духе коммунизма и вовлечение ее в практическое строительство "нового общества". В 1977 году в комсомоле состояло свыше 36 миллионов граждан СССР в возрасте от 14 до 28 лет.

Коммунистическая партия в Украине запрещена с 2015 года.

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