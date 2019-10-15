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В Крым – без интернета: оккупанты ввели ограничение для российских туристов

15 октября, 12:37

В некоторых случаях разница в скорости интернета была восьмикратной

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Pixabay

В оккупированном Крыму туристы столкнулись с проблемами доступа к мобильному интернету. Ограничения распространились на приезжих с сим-картами разных регионов России. Об этом сообщает "Крыминформ".

"Операторы мобильной связи урезали скорость интернета всем материковым сим-картам МТС. Ждем туристов на отдых в Крым. Без интернета", – написал в своем письме изданию Сергей, который столкнулся в Крыму с этой проблемой.

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Кроме того, журналисты протестировали скорость интернет-доступа на сим-картах из разных регионов России и крымчан. Выяснилось, что загрузка страниц и файлов на мобильных устройствах приезжих в четыре раза меньше, чем на сим-картах местных. В некоторых случаях разница в скорости интернета была восьмикратной.

Ранее мы сообщали, что курортный сезон в оккупированном Крыму захватчики провалили: несмотря на победные заявления кремлевского "наместника" Сергея Аксенова о рекордном количестве отдыхающих, многие пляжи остались полупустыми.

Также мы писали, что в оккупированных крымских городах Армянске и Яны-Капу зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха.

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