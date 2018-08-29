В Крыму ФСБ провела обыск в доме активистки Украинского культурного центра Павленко

Сегодня, 11:16

Женщину подозревают в связях с "Правым Сектором"

Фото: Facebook Crimean Human Rights Group
Фото: Facebook Crimean Human Rights Group

В оккупированном Россией Симферополе российские силовики провели обыск в доме активистки Украинского культурного центра Ольги Павленко. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook.

Обыск начался сегодня в 6:46 утра. Провели его сотрудники ФСБ РФ по решению так называемого "Киевского районного суда" Симферополя. В доме вместе с Ольгой находился ее супруг.

Как рассказала сама Павленко, силовики подозревают ее в связях с "Правым сектором", который якобы готовил в Крыму покушение на убийство человека. Ольга отметила, что в ходе обыска у нее изъяли мобильный телефон, а телефон ее мужа осмотрели. Также ей сообщили, что позже ее вызовут на допрос.

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Не так давно в Бахчисарае на территории оккупированного Крыма российские силовики провели обыски в доме Ахтема Мустафаева, водителя жены лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, а также задержали его.             

Также мы писали о том, что ФСБ России обвинила Меджлис крымскотатарского народа в создании "экстремистской группировки" под руководством СБУ, целью которой оккупанты называли "запугивание пророссийских жителей Крыма".  

 
Крым, Симферополь, обыск, активистка, Украинский культурный центр

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