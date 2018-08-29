В Крыму ФСБ провела обыск в доме активистки Украинского культурного центра Павленко

В оккупированном Россией Симферополе российские силовики провели обыск в доме активистки Украинского культурного центра Ольги Павленко. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook.

Обыск начался сегодня в 6:46 утра. Провели его сотрудники ФСБ РФ по решению так называемого "Киевского районного суда" Симферополя. В доме вместе с Ольгой находился ее супруг.

Как рассказала сама Павленко, силовики подозревают ее в связях с "Правым сектором", который якобы готовил в Крыму покушение на убийство человека. Ольга отметила, что в ходе обыска у нее изъяли мобильный телефон, а телефон ее мужа осмотрели. Также ей сообщили, что позже ее вызовут на допрос.

Не так давно в Бахчисарае на территории оккупированного Крыма российские силовики провели обыски в доме Ахтема Мустафаева, водителя жены лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, а также задержали его.

Также мы писали о том, что ФСБ России обвинила Меджлис крымскотатарского народа в создании "экстремистской группировки" под руководством СБУ, целью которой оккупанты называли "запугивание пророссийских жителей Крыма".