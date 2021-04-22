В Крыму ФСБ задержала очередного "шпиона": в чем его заподозрили (видео)

Оккупанты снова взялись за старое – на этот раз в Севастополе нашли нового шпиона и, конечно же, связали его с Украиной

В Оккупированном Севастополе силовики из ФСБ задержали россиянина, которого заподозрили в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщают Известия со ссылкой на российскую спецслужбу.

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В отношении "шпиона" уже открыли уголовное производство.

Видео: RT

"В Севастополе задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности", – заявили в ФСБ.

Ему уже даже успели избрать меру пресечения – суд Севастополя отправил его за решетку на 2 месяца.

Тем временем оккупанты на полуострове продолжают преследовать украинцев и "шить" им сфабрикованные дела. Как сообщали новости "Сегодня", недавно "приговор" получил украинский военный, который пропал на границе с Крымом в 2020 году.

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А журналиста Владислава Есипенко, задержанного оккупантами, продолжают жестоко пытать, выбивая из него признания.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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