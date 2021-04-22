В Крыму ФСБ задержала очередного "шпиона": в чем его заподозрили (видео)

В Оккупированном Севастополе силовики из ФСБ задержали россиянина, которого заподозрили в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщают Известия со ссылкой на российскую спецслужбу.
В отношении "шпиона" уже открыли уголовное производство.
"В Севастополе задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности", – заявили в ФСБ.
Ему уже даже успели избрать меру пресечения – суд Севастополя отправил его за решетку на 2 месяца.
Тем временем оккупанты на полуострове продолжают преследовать украинцев и "шить" им сфабрикованные дела. Как сообщали новости "Сегодня", недавно "приговор" получил украинский военный, который пропал на границе с Крымом в 2020 году.
А журналиста Владислава Есипенко, задержанного оккупантами, продолжают жестоко пытать, выбивая из него признания.
Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией
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