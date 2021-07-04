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В Крыму из-за наводнения погибла женщина (видео)

4 июля 2021 18:29

Виктория Барановская Виктория Барановская

Еще одна женщина пострадала в непогоду на полуострове – ее госпитализировали

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В оккупированном Россией Крыму во время сильных ливней и последовавшего за этим наводнения погиб человек, еще один пострадал.

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Об этом заявил представитель "правительства" Крыма Евгений Кабанов.

На юго-западе Крыма из-за разгула стихии погибла женщина. Обстоятельства ее гибели пока неизвестны. Еще одна женщина пострадала.

"Она находится в больнице. Еще одна пропала без вести. Ведутся ее поиски", – сказал Кабанов.

Напомним, что 4 июня в оккупированном Крыму наводнение затопило десятки жилых домов в Бахчисарайском и Красногвардейском районах.

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Оккупационные власти объявили в Крыму штормовое предупреждение. Например, в нижнем течении реки Бельбек ожидается повышение уровня воды на 2-3 метра с ее выходом на пойму в низких местах, что приведет к новым наводнениям.

Ранее мы сообщали, что в Крыму после потопа море превратилось в свалку.

Также напомним, во время масштабного наводнения затопило Ялтинский крокодиляриум.

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