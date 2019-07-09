В Крыму на пляж вынесло утопленника с гирей на шее

Старожилы не припомнят подобного случая

Фото из паблика "Типичная Николаевка".

В оккупированном Россией Крыму на одном из пляжей поселка Николаевка после шторма вынесло на берег тело мужчины.

Погибший был одет в деловой костюм, а к его шее веревкой была привязана гиря для занятий тяжелой атлетикой, сообщают Примечания. Тело явно пролежало в воде долгое время, и по пляжу распространился невыносимый запах.

"Его просто прибило к берегу, ребята вытащили и накрыли покрывалом. Лицо было сильно изувечено, узнать было бы абсолютно невозможно. Одет он был официально – белый верх, черный низ, еще пайта была сверху теплая, и мокасины", – рассказала свидетельница Екатерина М.

Компетентный источник сообщил "Комсомольской Правде – Крым", что тело уже перевезли в Симферополь:

"Кто это, пока не ясно, тело сильно повреждено. Нельзя пока сказать и о том, криминал это или самоубийство... Его забрали в город, там уже будут проводить исследования", — рассказал источник.

Как сообщалось, на украинских водоемах с начала года утонули более 600 человек.

Напомним, недавно в Винницкой области в пруду утонули два ребенка. Дети – брат и сестра. Мальчику было 6 лет, девочке 10 лет. Предварительно, один из детей поскользнулся на плитах у пруда, а другой пытался его спасти.

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