В Крыму легковушка столкнулась с микроавтобусом: пострадали шесть человек

В Крыму произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате пострадали шесть человек. Инцидент произошел в Джанкойском районе Крыма, пишет Крым.Реалии.

"В Джанкойском районе недалеко от поселка Азовское произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Ford Transit и Кia. В результате ДТП пострадали шесть человек. Все обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка", – говорится в сообщении подконтрольных России правоохранителей.

По предварительным данным, водитель автомобиля Кia, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении автомобилю Ford.

Как сообщили в Крымском центре медицины катастроф и скорой медпомощи, пострадавшие доставлены в Джанкойскую центральную районную больницу.

"Состояние у двоих из них средней степени тяжести, у четверых – легкое. Детей среди пострадавших нет", - рассказывает источник. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Напомним, ранее в оккупированном Крыму произошло смертельное ДТП – столкнулись легковушки Lada Priora и Kia Optima. Погибли три человека, еще пятеро – пострадали.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

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