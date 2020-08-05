В Крыму мелеют реки и уменьшается объем воды в водохранилищах

На полуострове перебрасывают воду из Тайганского водохранилища в Симферопольское для снабжения Симферополя

Несмотря на сильные дожди и ливни, обстановка в бассейнах большинства рек оккупированного Крымского полуострова не улучшается, в частности на грани пересыхания находятся реки Альма и Черная. Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на отчет Гидрометцентра Крыма за июль.

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"Из-за длительного недобора осадков в верховьях большинства основных рек, на которых расположены водохранилища питьевого стока, наблюдались очень низкие уровни воды, реки Альма и Черная – на грани пересыхания", – цитирует издание.

На полуострове также продолжают уменьшаться запасы водохранилищ: на начало августа суммарный объем воды составляет 74,86 млн куб. м, что на 8,45 млн куб. м меньше, чем месяц назад. А в августе 2019 года этот объем составлял 163,69 млн куб. м.

Отмечается, что небольшое повышение уровней воды отдельных рек наблюдалось только 10 июля (на 2-13 см) и 15 июля (на 25-65 см).

Кроме того, местные жители рассказали, что на полуострове начался переброс воды из Тайганского водохранилища в Симферопольское для дальнейшего снабжения водой Симферополя.

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Временный трубопровод из 12 оцинкованных труб диаметром 100-150 миллиметров подходит к правому берегу водохранилища, недалеко от устья реки Салгир; только из пяти труб вода по балке попадает в водохранилище.

Также очевидцы сообщили, что военные запретили кому-либо близко приближаться к месту истока водопроводной воды.

Ранее появилась информация, что в Крыму пересохла часть Белогорского водохранилища и теперь у оккупантов проблемы с водой под Севастополем. А Чернореченское водохранилище настолько обеднело на воду, что даже появились островки и отмели.

Также мы сообщали, что недавно в Крыму пронесся смерч:

Видео: Instagram / more.kryma

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