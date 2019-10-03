В Крыму "министр ЖКХ " попал в скандал из-за ДТП: появились подробности

Фото: Александр Дремлюгин, Facebook

В оккупированном Крыму министр ЖКХ подконтрольного России правительства полуострова Дмитрий Черняев оказался в центре скандала из-за своего служебного автомобиля. Mercedes чиновника попал в ДТП, сообщает "Крым Реалии".

Авария произошла в Симферополе – легковушка врезалась в дерево на улице Калинина. Очевидцы сообщают, что гражданин, управлявший автомобилем, с места ДТП скрылся, оставив Mercedes. Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИББД обнаружили только разбитый автомобиль.

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Свою причастность к ДТП министр и его водитель отрицают, но свидетели рассказали местным СМИ, что министр был на месте происшествия. В так называемом министерстве ЖКХ Крыма заявили, что автомобиль был угнан накануне инцидента.

"Служебный автомобиль был вскрыт и угнан в ночь с 29 на 30 сентября. Впоследствии машина попала в ДТП на улице Калинина в городе Симферополе. По имеющейся в министерстве информации, в настоящее время правоохранительными органами проводится проверка с целью возбуждения уголовного дела", – сообщили в пресс-службе подконтрольного России ведомства

Отметим, что по словам одного из очевидцев, в Mercedes было несколько человек.

"Это произошло в полтретьего ночи. Мы услышали визг колес и громкий удар. Выглянули в окно и увидели серый "Мерседес" под деревом, из машины спешно вылезли несколько человек с документами и скрылись в неизвестном направлении. Даже фары не потушили и ключи в зажигании бросили. Внутри была табличка: министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев", – рассказал он.

Напомним, недавно в оккупированном Крыму произошло смертельное ДТП – столкнулись легковушки Lada Priora и Kia Optima. Погибли три человека, еще пятеро – пострадали.

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