Українська
$ 27,67
33,67
  1. Новости в регионах
  2. Новости Крыма

В Крыму мужчина угрожал взорвать школу

12 мая, 12:32

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Таким образом мужчина хотел проверить спецслужбы – подробности инцидента на временно оккупированном полуострове

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Во временно оккупированном Крыму российские силовики задержали в Красногвардейском районе мужчину, который угрожал в соцсетях взорвать школу.

Реклама

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оккупационных правоохранительных структурах.

"В Красногвардейском районе задержан мужчина, который, по информации правоохранительных органов, разместил в социальной сети сообщение о том, что хочет проверить работу спецслужб, попытавшись взорвать лицей", – сказал собеседник агентства.

В тренде
Харьковский "слуга народа" Тимчук устроил драку на улице – СМИ (фото, видео)
Фото: newsroom.kh.ua, truexanews

Напомним, 11 мая в соседней России произошла стрельба в городе Казань. Бывший ученик школы №175 Ильназ Галявиев открыл огонь в учебном заведении, погибли 10 человек. Его задержали. Известно, что подозреваемый оставил в школе бомбу, которая взорвалась, что привело к частичному обрушению стен.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Сталин, российские флаги и
Сталин, российские флаги и "путлерюгенд": как в оккупированных Крыму и Донецке отмечают 8 мая (фото)Украина
"Я проспал": влогер Ивангай ошарашил ответом об оккупации Крыма (видео)Украина
В России заявили, что Крыму не нужна вода из Украины
В России заявили, что Крыму не нужна вода из УкраиныКрым
Еще один обман Кремля. Как европейские насосы оказались в Крыму? (видео)
Еще один обман Кремля. Как европейские насосы оказались в Крыму? (видео)Крым
Россия может напасть на Украину из Крыма – глава Госпогранслужбы
Россия может напасть на Украину из Крыма – глава ГоспогранслужбыУкраина
Переселенцам помогут с паспортами: в
Переселенцам помогут с паспортами: в "Слуге народа" объяснили, что изменитсяВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять