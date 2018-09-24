В Крыму на исходе питьевая вода: правозащитник рассказал о беде

Местные жители пытаются набирать дождевую воду, но от нее из-за химической катастрофы корыта ржавеют

Летом оккупированный Крым страдал из-за засухи, а теперь вот в местных водохранилищах заканчивается пресная вода.

Об этом сообщил в комментарии Крым.Реалии координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров.

По его словам, сильно обмелела и река Биюк-Карасу.

"Побывал в сентябре на Тайганском водохранилище, на реке Биюк-Карасу – воды очень мало. Тайганское водохранилище уже вряд ли восстановится, а некогда полноводная Биюк-Карасу обмелела как никогда. То есть водные ресурсы Крыма сильно истощены", – сказал Джеппаров.

А в Белогорском районе Крыма из-за критической ситуации с наличием пресной воды местные жители вынуждены собирать дождевую воду.

"Мы вынуждены собирать дождевую воду, но после выброса химических веществ на заводе "Крымский титан" корыта стали ржаветь от дождевой воды, то есть эту воду уже нельзя использовать для домашней скотины", – рассказал местный житель.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак уже предрекал полномасштабную экологическую катастрофу Крыму. По его словам, из-за засухи на полуострове погибает растительность и происходит засоление грунта.

Кроме того, он уверял, что, несмотря на катастрофу в Крыму, Россия официально не просила Украины дать воду. Чиновник отметил, что засуха охватила 70% территории полуострова, и даже дожди в последнее время не изменили ситуацию – реки пересыхают, а в водохранилищах вода быстрее испаряется, чем набирается.

Как известно, в апреле прошлого года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.