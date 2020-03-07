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В Крыму нашли труп отшельницы, жившей в скалах: что с ней случилось

7 марта, 05:48

Тина Наринецкая

Женщина прожила в диких условиях почти два года

В оккупированном Крыму нашли мертвой женщину, которая два года прожила в скалах. Об этом сообщают "Новости Крыма".

Тело отшельницы обнаружили в районе мыса Алчак-Кая Судакского района. По словам правоохранителей, женщина оступилась на скальном обрыве и упала в море. Сейчас выясняются все обстоятельства ее гибели.

Отметим, что отшельница прожила в скалах почти два года. Подрабатывала она, помогая местным жителям за еду.

Напомним, недавно в Крыму на пирсе погибли два туриста – их смыла в море огромная волна. Трагедия произошла в районе пляжа "Ласточкино гнездо" в Ялте. Спасатели рассказали, что в море утонули мужчина и девушка. Их тела нашли водолазы-спасатели. Также они добавили, что в момент несчастного случая волнение моря составляло около четырех баллов и температура воды была крайне низкая.

Кроме того, недавно в Алуште в фонтане на центральной набережной обнаружили тело мужчины. Как выяснилось, там во время ссоры один мужчина толкнул другого. Пострадавший упал в фонтан, где и захлебнулся.

Как люди живут на оккупированном полуострове – смотрите в сюжете:

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