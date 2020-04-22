В Крыму найден мертвым высокопоставленный чиновник из Москвы

Тело Леонида Ошарина нашли в ванной дома №21 по Пушкинской улице в Ялте

В оккупированном Россией Крыму, где ранее местные "власти" "убедительно попросили" россиян не ездить на полуостров, найден мертвым заместитель главы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

"Он пропал еще в конце марта, две недели чиновника искали по всей Ялте и нашли только сейчас. Тело Ошарина нашли в ванной дома №21 по Пушкинской улице. По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер", – говорится в сообщении.

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Ранее росСМИ сообщили, что 47-летний чиновник пропал в Ялте. 26 марта Ошарин уехал по делам в Краснодарский край, а 30 марта его видели в Ялте. В Ялту из Краснодарского края он прибыл на такси. С тех пор местонахождение Ошарина было неизвестно.

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По информации сайта правительства Москвы, Ошарин был назначен на должность заместителя руководителя департамента культуры города в 2018 году.

Ранее сообщалось, что в оккупированном россиянами Крыму был найден мертвым глава управления Федеральной антимонопольной службы по Крыму и Севастополю Тимофей Кураев. По данным СМИ, его нашли повешенным в своей квартире.

Как известно, оккупационные власти на полуострове продолжают притеснять права крымских татар. Более детально смотрите в сюжете:

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